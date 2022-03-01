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В Азербайджане будет создан электронный портал конкурентоспособности

В Азербайджане будет создан электронный портал конкурентоспособности Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Минэкономики проводит работу по подготовке портала конкурентоспособности
ИКТ
1 марта 2022 г. 14:09
В Азербайджане будет создан электронный портал конкурентоспособности

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проводит работу по подготовке портала конкурентоспособности.

Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

“Мы надеемся, что в течение этого года портал конкурентоспособности будет готов. Портал является центральной информационной базой. Портал госзакупок, портал качества и отдельные электронные приложения по защите прав потребителей являются субэлементами центральной информационной базы. Все это станет составной частью портала конкурентоспособности", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to create electronic competition portal
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda elektron rəqabət portalı yaradılacaq

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