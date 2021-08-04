В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner

Намеченный на среду старт космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вновь откладывается.

Намеченный на среду старт космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вновь откладывается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила корпорация Boeing.

"Мы не будем осуществлять запуск Starliner. Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и возьмет паузу на то, чтобы собрать данные для последующих шагов. Мы исключили программное обеспечение из списка возможных причин неожиданных показаний позиционирования", - говорится в сообщении компании.

Причиной отмены планировавшегося запуска американского космического корабля Starliner стала техническая неисправность, отметили ранее в НАСА.