В Беларуси тестируют "секретную" мобильную связь для должностных лиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в республике тестируют "секретную" мобильную связь правительственного уровня, но у нее пока есть ряд недостатков, которые нужно устранить.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко в четверг провел совещание о развитии в стране системы защищенной правительственной связи – стационарной и мобильной. Лукашенко, в частности, обратил внимание, что у него на столе лежат разработки стационарной отечественной связи, "все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь". При этом, по словам президента, Беларусь в этом плане "абсолютно независима", поскольку создала "свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств".

"Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить", - сказал Лукашенко.

Ранее, в августе, белорусский лидер посетил один из объектов правительственной связи КГБ республики. Ему, в частности, доложили о реализации госпрограмм в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями. Тогда Лукашенко поручил спецслужбам республики вести прослушку "цивилизованно", не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки полученной информации.