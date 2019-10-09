​В Баку проходит третий международный форум Цифрового торгового хаба

Сегодня в Баку проходит третий международный форум "Цифровой торговый хаб: цифровизация Шелкового пути", организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Как сообщает Report, основное внимание на мероприятии уделено цифровым проектам, финансовым и банковским технологиями, а также решениям в сфере электронного правительства.

Впервые на форуме Цифрового торгового хаба соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано онлайн через Asan İmza. Документ подписали ЦАЭРК, PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom.

После подписания с презентацией на тему "Э-резидентство Эстонии – опыт и рекомендации" выступил учредитель первой программы э-резидентства Каспар Корюс. Он проинформировал участников об опыте Эстонии, направлениях развития и планах на будущее.

Затем конференция продолжилась панельной дискуссией под названием "Цифровые инновации в социальной, экономической и финансовой сферах". С докладом выступили менеджер Цифрового торгового хаба Ниджат Асадли, представитель Pasha Bank Сабина Гурбанова, представитель Центра развития электронного правительства Фарид Велиев.

Мероприятие проходит при поддержке AzerTelecom, B.EST Solutions, Caspian Audit и спонсорстве PASHA Bank. На нем присутствуют около 200 делегатов из США, Израиля, России, Великобритании, Эстонии, Турции, Испании и других стран.