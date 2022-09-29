В Баку открылся учебный центр аэрокосмического мониторинга

При поддержке космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (Azercosmos) в Национальной академии авиации открыт учебный центр аэрокосмического мониторинга.

При поддержке космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (Azercosmos) в Национальной академии авиации открыт учебный центр аэрокосмического мониторинга.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, целью Центра является подготовка квалифицированных специалистов по геоинформационным технологиям.

Студенты научатся применять полученные теоретические знания на практике в рамках образовательной программы данного центра.

В качестве инструкторов к учебному процессу планируется привлечь ведущих специалистов" Азеркосмоса", Национальной академии авиации и других учреждений, работающих в этой сфере, высших учебных заведений, в том числе ведущих международных университетов и компаний.

Слушателям, успешно завершившим курс, будут вручены сертификаты.