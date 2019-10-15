В Азербайджане разработана система безопасности для защиты от кибератак

В ООО Delta Telecom состоялась экстренная встреча с участием интернет-провайдеров и представителей правоохранительных органов.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы безопасности и борьба с кибератаками.

На мероприятии, в котором приняли участие около 100 человек, была представлена новая система безопасности для Delta Telecom. Система, разработанная ООО İskratel, поможет бороться с кибератаками.

"До сих пор провайдеры сами защищали свою и безопасность своих клиентов, но благодаря новой системе кибератаки будут предотвращаться в Delta Telecom", - сказано на встрече.

Участники мероприятия также обсудили вопросы снижения стоимости интернет-услуг в стране. Представитель Delta Telecom заявил, что снижение интернет-тарифов пока не стоит на повестке дня. В мае компания объявляла, что провайдерам будет предоставлена 70%-ная скидка на интернет.