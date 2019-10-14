​В Азербайджане пройдет InnoWeek - Неделя инноваций

18-24 октября в Азербайджане во второй раз пройдет InnoWeek - Неделя инноваций.

Как сообщает Report, в рамках проекта, организованного Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, пройдут конференции, форумы и выставки, отражающие последние новшеств в сфере высоких технологий и инноваций.

Мероприятие организуется совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Молодежным фондом Азербайджана, Агентством инноваций, Программой развития ООН, компаниями Azercell и Microsoft.

18 октября в рамках InnoWeek состоится финал проекта "I2B – От идеи к бизнесу", на котором будут определены победители 2019 года. 19 октября в рамках проекта Robopark Минтранспорта, связи и высоких технологий будет организована выставка Roboday.

Одним из важных мероприятий, которые пройдут в рамках Недели инноваций, является 2-й Бакинский форум по электронной коммерции (BEF - 2019), который состоится 21-22 октября. Двухдневный форум будет посвящен различным направлениям электронной коммерции.

22 октября Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) проведут круглый стол на тему "Политический взгляд на инновационную экосистему". В мероприятии будут присутствовать участники инновационной экосистемы - руководители правительственных и неправительственных организаций, агентств, центров инкубации и акселерации и пр.

Одним из важных мероприятий, проводимых в рамках Недели инноваций, является Euroasia İnnovation Day. Эта диалоговая платформа, которая будет организована совместно с Huawei 23 октября, соберет политиков, представителей частного сектора и ученых.

В этот же день на церемонии İnnovation Awards Gala будут объявлены победители в номинациях "Стартап года", "Инфлюэнсер года", "Инновационное мероприятие года", "Инновационный проект года", "Представитель инновационной экосистемы года".

В последний день Недели инноваций - 24 октября - будет организована платформа Kaspersky Security Day.

Отметим, что все мероприятия пройдут в Центре Гейдара Алиева.