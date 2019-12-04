 Наверх

В Азербайджане на каждые 100 человек приходится 112 мобильных телефонов

В Азербайджане на каждые 100 человек приходится 112 мобильников

В настоящее время свыше 80% населения Азербайджана имеет доступ к высокоскоростному интернету.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на Каспийской инновационной конференции в Баку.

По его словам, этот показатель составляет 72,2% по домашним хозяйствам, что выше среднего показателя по всему миру: "Всего лишь 57% домашних хозяйств во всем мире, и 46,7% в развивающихся странах имеют доступ к высокоскоростному интернету".

Кроме того, по словам замминистра, в настоящее время в Азербайджане на каждые 100 человек приходится 112 мобильных телефонов.

"Объем инвестиций в интернет вещей достигнет 6 млрд долларов", - сказал Э. Велизаде.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!