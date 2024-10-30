В Азербайджане запущена обновленная платформа для организации аукционов

В Азербайджане презентована обновленная версия официального сайта www.auksion.gov.az публичного юридического лица "Центр организации аукционов", действующего при Государственной службе по вопросам имущества Министерства экономики.
Как сообщает Report, обновленный сайт разработан в соответствии с международной практикой и сыграет важную роль в повышении прозрачности, конкурентоспособности, обеспечении доступности, расширении цифровизации и росте удовлетворенности пользователей.
Согласно информации, впервые пользователи сайта смогут просматривать выставленные на аукцион лоты, совершать различные процедуры, получить интересующую их информацию и воспользоваться рядом других услуг, создав личный кабинет, а также используя Digital login (SİMA İmza, Asan İmza, SİMA Token (Электронную подпись), Идентификационный номер, электронную подпись BSXM).