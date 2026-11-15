В аккаунтах президента в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю
Внутренняя политика
- 15 ноября, 2026
- 22:03
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован обзор его деятельности за неделю.
Report представляет обзор:
В аккаунтах президента в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю
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