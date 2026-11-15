Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    КНР и США работают над предотвращением возможных инцидентов между военными

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 22:19
    КНР и США работают над предотвращением возможных инцидентов между военными

    Китай и США ведут работу над соглашением, которое должно не допустить возникновение непредвиденных ситуаций между вооруженными силами этих стран.

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

    "По словам источников, в преддверии саммита в Шэньчжэне США и Китай пытаются согласовать договоренности для недопущения инцидентов между военными. Однако процесс продвигается медленно из-за разногласий в американской администрации", - информирует SCMP.

    Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по поводу каналов связи стран на случай военных кризисов и для их предотвращения. По данным SCMP, о нем впервые упомянули власти Китая после визита в минувшем сентябре в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина. Один из источников уточнил, что данный вопрос обсуждался и во время саммита КНР и США в сентябре.

    Собеседники газеты отметили, что Белый дом, Пентагон и Госдеп придерживаются разных мнений в отношении содержания возможного меморандума; однако США и КНР продолжают попытки преодолеть разногласия.

    Американо-китайские отношения Военное соглашение Вооруженный инцидент
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