İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Çin və ABŞ hərbçilər arasında potensial insidentlərin qarşısını almağa çalışırlar

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 23:23
    Çin və ABŞ hərbçilər arasında potensial insidentlərin qarşısını almağa çalışırlar

    Çin və ABŞ silahlı qüvvələr arasında gözlənilməz vəziyyətlərin qarşısını almaq üçün razılaşma üzərində işləyirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "South China Morning Post" (SCMP) mənbələrə istinadən bildirib.

    "Mənbələrin məlumatına görə, Şençjen sammitinə qədər ABŞ və Çin öz hərbçiləri arasında insidentlərin qarşısını almaq üçün razılaşmalar üzərində razılığa gəlməyə çalışırlar. Lakin, ABŞ administrasiyası daxilində fikir ayrılıqları səbəbindən proses ləng irəliləyir", - SCMP bildirib.

    Razılaşma iki ölkə arasında hərbi böhranlar zamanı rabitə kanalları və onların qarşısının alınması ilə bağlı anlaşma memorandumuna aiddir. SCMP-nin məlumatına görə, razılaşma ilk dəfə Pekin tərəfindən Çin Sədri Si Cinpinin ötən ilin sentyabrında Vaşinqtona səfərindən sonra qeyd edilib. Bir mənbə məsələnin sentyabrda da Çin-ABŞ sammiti zamanı müzakirə olunduğunu aydınlaşdırıb.

    Mənbələr qeyd edib ki, Ağ Ev, Pentaqon və Dövlət Departamenti mümkün memorandumun məzmunu ilə bağlı fərqli fikirlərə malikdirlər; lakin ABŞ və Çin fikir ayrılıqlarını həlli cəhdinə davam edirlər.

    Hərbi qulluqçular Qarşıdurmalar Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    КНР и США работают над предотвращением возможных инцидентов между военными
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