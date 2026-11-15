Наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана в социальных сетях

В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Соответствующими структурами принимаются необходимые меры, направленные на пресечение этих атак и проведение их расследования", - говорится в сообщении.