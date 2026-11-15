Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана в социальных сетях

    ИКТ
    • 15 ноября, 2026
    • 21:57
    Наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана в социальных сетях

    В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

    "Соответствующими структурами принимаются необходимые меры, направленные на пресечение этих атак и проведение их расследования", - говорится в сообщении.

    Ильхам Алиев Хакерская атака (Кибератаки)
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarına kiberhücumlar müşahidə olunur
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:06
    На Абшероне ветер повалил забор на автомобили
    Происшествия
    22:58
    Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд
    Бизнес
    22:40
    Видео
    В Сумгайыте сильный ветер повалил опору ЛЭП, жилой массив остался без света
    Происшествия
    22:19
    КНР и США работают над предотвращением возможных инцидентов между военными
    Другие страны
    22:03
    Видео
    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю
    Внутренняя политика
    21:57
    Наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана в социальных сетях
    ИКТ
    21:38
    В Праге до 450 тыс. человек вышли на митинг против реформы госфинансирования медиа
    Другие страны
    21:23
    В Баку скорость ветра достигла 28 м/с, в Шахдаге выпал снег - Обновлено
    Экология
    21:06
    В РФ заявили, что ответят на возобновление ядерных испытаний США
    В регионе
    Лента новостей