İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarına kiberhücumlar müşahidə olunur

    İKT
    • 15 noyabr, 2026
    • 21:55
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarına kiberhücumlar müşahidə olunur

    Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumat yayıb.

    Aidiyyəti qurumlar tərəfindən hücumların qarşısının alınması və araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.

    İlham Əliyev Kiberhücum halları Sosial şəbəkə
    Наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана в социальных сетях
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