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    Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд

    Бизнес
    • 15 ноября, 2026
    • 22:58
    Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд

    Объем ликвидаций на криптовалютных рынках за 24 часа достиг $2,058 млрд.

    Как передает Report, об этом пишет Binance News со ссылкой на данные сервиса CoinGlass.

    В общей сложности были ликвидированы позиции 329 тыс. трейдеров.

    Ликвидация в криптоторговле - это принудительное закрытие маржинальной позиции биржей. Она происходит, когда убытки по сделке с кредитным плечом исчерпывают залог трейдера. Этот механизм предотвращает уход депозита в минус и защищает площадку от убытков.

    Ликвидация происходит в условия снижения курсов основных криптовалют. Как пишет портал Tockenpost, общая капитализация рынка криптовалют снизилась за 24 часа почти на 5%, до $2,23 трлн.

    В ночь на воскресенье Bitcoin и Ethereum демонстрировали снижение более чем на 6% и 9% соответственно.

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