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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Kriptovalyuta bazarında bir gündə likvidasiyaların həcmi 2 milyard dolları ötüb

    Biznes
    • 16 noyabr, 2026
    • 00:25
    Kriptovalyuta bazarında bir gündə likvidasiyaların həcmi 2 milyard dolları ötüb

    Kriptovalyuta bazarlarında son 24 saat ərzində likvidasiyaların həcmi 2,058 milyard dollara çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Binance News" "CoinGlass" xidmətinin göstəricilərinə istinadən xəbər yayıb.

    Ümumilikdə 329 min treyderin mövqeyi likvidasiya edilib.

    Kriptovalyuta ticarətində likvidasiya birjanın marja mövqeyini məcburi şəkildə bağlaması deməkdir. Bu, kreditlə aparılan əməliyyat üzrə zərərlər treyderin girov məbləğini tükətdikdə baş verir. Mexanizm hesabdakı vəsaitin mənfi balansa düşməsinin qarşısını alır və ticarət platformasını mümkün itkilərdən qoruyur.

    Likvidasiyalar əsas kriptovalyutaların məzənnələrinin aşağı düşməsi fonunda baş verib. "Tokenpost" portalının yazdığına görə, kriptovalyuta bazarının ümumi kapitallaşması son 24 saatda təxminən 5 % azalaraq 2,23 trilyon dollara düşüb.

    Bazar günü gecə saatlarında "Bitcoin" və "Ethereum" müvafiq olaraq 6 %-dən və 9 %-dən çox ucuzlaşıb.

    Kriptovalyuta Likvidlik problemi Bitkoin
    Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд
    MiniBoss
    MiniBoss

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