​В Азербайджане выявлено распространение мобильных вирусов порнографического характера - ФОТО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлено распространение мобильных вирусов порнографического характера. Некоторые абоненты местных операторов мобильной связи обратились в редакцию Report с информацией о том, что при попытке перейти на ряд новостных сайтов с мобильных телефонов осуществляется автоматическая переадресация на сайт hot-ero.net. В результате заражения телефона вирусом с баланса списываются деньги, и появляется видео эротического содержания. Затем на телефон абонента приходит сообщение с информацией о правилах отказа от услуги. Аналогичный вирус заражает телефон при переадресации на сайт wap.edugate.az.

В результате расследования выяснилось, что услугу эротического содержания операторам предоставляет компания "Navigator Mobile Services" (NMS). Компания сотрудничает со всеми тремя операторами мобильной связи в республике, и эта переадресация осуществляется на всех смартфонах. В компании NMS заявили, что они не имеют никакой информации о содержании видео с указанных сайтов, и каждый абонент может деактивировать эту услугу. "Однако следует учесть, что до того как абонент успеет это сделать, с его баланса один или несколько раз будет снято 0,41 гяпиков", - об этом сообщил один из столкнувшихся с этой проблемой абонентов.

Он также добавил, что владельцами сайта компании NMS (www.nms.az) и сайтов, распространяющих видео эротического содержания, являются одни и те же лица - Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев: "Это опровергает заявление компании о том, что они якобы не имеют информации о содержании этих видео".

Адвокат Камандар Насибов сообщил Report, что подобные факты нашли отражение в главе о преступлениях против общественной нравственности Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. По его словам, согласно ст.242 УК незаконное изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконная торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Адвокат отметил, что если ранее в статье предусматривалось наказание до двух лет, то согласно последним поправкам этот срок был продлен.