В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль инноваций

По инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий совместно с министерствами молодежи и спорта, образования, Центра Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН, посольством США в Азербайджане и компанией Azercell впервые в Азербайджане состоится Фестиваль инноваций (ИнноФест).

Как сообщает Report, в рамках ИнноФест при участии глобальных организаций, компаний и авторитетных лиц будут организованы саммиты и форумы, соревнования по робототехнике, киберспортивные турниры, инновационные и стартап-конкурсы, выставки, технопартии и концерт с участием знаменитого певца.

Таким образом, мероприятие Monex Summit, которое ежегодно проводится в 3 регионах - Европе, Ближнем Востоке и СНГ, в этом году пройдет в Баку с 30 мая по 1 июня.

В мероприятии примут участие более 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей около 50 стран. В ходе двухдневного мероприятия лидеры финансовых технологий, представители уровня С, эксперты крупнейших банков Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Украины, Грузии и Восточной Европы проведут обмен мнениями.

С 31 мая по 3 июня текущего года в Азербайджане состоится первый Молодежный форум по управлению интернетом.

Основной целью организации форума является участие молодежи Азербайджана и стран региона в обсуждениях и комментариях тенденций развития в цифровой сфере. В трехдневном мероприятии в основном примут участие молодые люди в возрасте 17-29 лет из разных стран.

29-30 мая 2019 года в Баку в рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков (HDM) стран "Восточного партнерства" Европейского Союза состоится очередной семинар по четвертому направлению ICT innovation and startup ecosystems.

При поддержке и по инициативе Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий 3 июня состоится Форум "Made in Azerbaijan: Инновации и Технологии (MAINTECH-2019). Основная цель проведения этого мероприятия заключается в широкой популяризации технологической и инновационной продукции и услуг и оказании поддержки их экспорту.

Кроме того, в InnoFest Village ООО "Азермарка" объявит победителей конкурса рисунков на тему "Будущее", посвященного Международному дню защиты детей.

Также в ходе Бакинского финала, который состоится в рамках ИнноФест в Центре Гейдара Алиева, будут объявлены результаты трехдневного стартап-конкурса, проводимого среди вузов Баку в рамках проекта "От идеи к бизнесу".

В ИнноФест при поддержке министерств транспорта, связи и высоких технологий, молодежи и спорта, образования и организации Академии робототехники и инженерии Азербайджана и Общественного объединения "Центр образования, обучения и развития молодежи" в Центре Гейдара Алиева пройдет III Олимпиада роботов.

В рамках соревнования будет организована выставка из роботов японского производства. В соревнованиях, возраст участников которых от восьми до 19 лет, примут участие 54 команды от 20 учебных заведений. Соревнования проводятся по трем категориям. Обладателям первых трех мест будут вручены дипломы и ценные призы.

Также при партнерстве министерства транспорта, связи и высоких технологий и "Робопарка", поддержке министерства молодежи и спорта Академия робототехники и инженерии в Центре Гейдара Алиева проведет азербайджанский финал Международной олимпиады дронов (DronTech).

В рамках Фестиваля инноваций также состоится киберспортивный турнир Baku Open Cyber Cup.

1 июня при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, партнерстве Центра Гейдара Алиева Федерацией киберспорта Азербайджана будет организован турнир по двум видам игр (PES 2019) на платформе playstation.

При поддержке посольства США в Азербайджане, министерства транспорта, связи и высоких технологий и Mars Academy в Баку впервые пройдет TechFest.