В Азербайджане в этом году 26 юрлиц получили статус резидента технопарка

В Азербайджане за январь-август этого года 26 юридическим лицам, из которых 2 иностранных, был предоставлен статус резидента технопарка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на итоговом мероприятии проекта İnnostart в Баку.

По его словам, распространение высокоскоростного интернета технически расширило возможности деятельности технопарков: "После изменений, внесенных в "Типовое положение о технологическом парке" в 2023 году, 144 юридическим лицам, из которых 8 иностранных, был предоставлен статус резидента для деятельности вне технопарка".

Мамедов отметил, что для поддержки развития бизнеса юридических лиц со статусом резидента для деятельности вне технопарка были собраны соответствующие статистические данные, на основе которых запланированы следующие этапы механизма поддержки: "Предусматривается реализация проектов, которые будут способствовать росту указанных компаний и увеличению их экспортного потенциала".