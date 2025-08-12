О нас

ИКТ
12 августа 2025 г. 13:06
В Азербайджане утверждено “Положение об информационной системе электронного правительства

Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по обеспечению функционирования Информационной системы электронного правительства и организации предоставления электронных услуг центральными и местными органами исполнительной власти, юридическими лицами, находящимися в государственной собственности, и юридическими лицами, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства, и другими бюджетными организациями.

Как сообщает Report, согласно указу, утверждено "Положение об информационной системе электронного правительства".

С полным текстом положения можно ознакомиться по ссылке.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib

Последние новости

