В Азербайджане утверждено “Положение об информационной системе электронного правительства"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по обеспечению функционирования Информационной системы электронного правительства и организации предоставления электронных услуг центральными и местными органами исполнительной власти, юридическими лицами, находящимися в государственной собственности, и юридическими лицами, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства, и другими бюджетными организациями.

Как сообщает Report, согласно указу, утверждено "Положение об информационной системе электронного правительства".

С полным текстом положения можно ознакомиться по ссылке.