В Азербайджане разрабатывается стратегия кибербезопасности финансового сектора

Центральный банк Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает стратегию кибербезопасности по финансовым рынкам.

Центральный банк Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает стратегию кибербезопасности финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"Центральный банк нацелен на безопасное и устойчивое развитие финансового сектора путем обеспечивая требований в области кибербезопасности”, - отметил Кязымов.

В свою очередь, генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил, что кибербезопасность находится в центре внимания организации: "Развивается нормативно-методическая база по защите информационной безопасности и обеспечению кибербезопасности участников финансового рынка. В банках есть правила, регулирующие обеспечение информационной безопасности. Мы проводим мониторинг в этом направлении. Стратегия, разработанная совместно с IFC, будет включать вопросы регулирования, профилактики киберугроз".