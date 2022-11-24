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В Азербайджане разрабатывается стратегия кибербезопасности финансового сектора

В Азербайджане разрабатывается стратегия кибербезопасности финансового сектора Центральный банк Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает стратегию кибербезопасности по финансовым рынкам.
ИКТ
24 ноября 2022 г. 12:12
В Азербайджане разрабатывается стратегия кибербезопасности финансового сектора

Центральный банк Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает стратегию кибербезопасности финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"Центральный банк нацелен на безопасное и устойчивое развитие финансового сектора путем обеспечивая требований в области кибербезопасности”, - отметил Кязымов.

В свою очередь, генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил, что кибербезопасность находится в центре внимания организации: "Развивается нормативно-методическая база по защите информационной безопасности и обеспечению кибербезопасности участников финансового рынка. В банках есть правила, регулирующие обеспечение информационной безопасности. Мы проводим мониторинг в этом направлении. Стратегия, разработанная совместно с IFC, будет включать вопросы регулирования, профилактики киберугроз".

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Версия на английском языке Azerbaijan develops cyber security strategy for financial markets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyə bazarları üzrə kibertəhlükəsizlik strategiyası hazırlanır

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