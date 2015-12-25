​В Азербайджане повысят тарифы на услуги роуминга - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 12:35

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Девальвация национальной валюты Азербайджана 21 декабря окажет серьезное влияние на тарифы на услуги роуминга мобильных операторов связи.

Проведенное агентством Report расследование выявило, что мобильные операторы Азербайджана ведут расчеты с иностранными партнерами относительно услуг роуминга в иностранной валюте, вследствие чего стоимость этой услуги в манатном эквиваленте тоже возрастет. Это приведет к подорожанию оказываемых клиентам услуг роуминга.

Как сообщили в компании Azercell Telecom в ответ на запрос Report, рост валютного курса в стране пока никак не сказался на тарифах на услуги роуминга, связи и мобильного интернета.

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Как сообщили Report в компании Azerfon (торговая марка Nar), сейчас компания оценивает возникшую в стране экономическую ситуацию: "В ближайшее время мы не планируем повышение тарифов на роуминг или другие услуги".

В компании Bakcell в ответ на запрос Report отметили, что компания уже обновила тарифы на услуги роуминга в различных направлениях: "Мы проводим расчеты с партнерами в иностранной валюте, поэтому тарифы будут обновляться в соответствии с ростом курса".