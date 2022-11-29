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В Азербайджане планируется внедрить технологию блокчейн в сфере страхования

В Азербайджане планируется внедрить технологию блокчейн в сфере страхования В Азербайджане будет проведена работа по внедрению технологии блокчейн в сфере страхования.
ИКТ
29 ноября 2022 г. 17:45
В Азербайджане планируется внедрить технологию блокчейн в сфере страхования

В Азербайджане будет проведена работа по внедрению технологии блокчейн в сфере страхования.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом "Цифровой экономики" Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Джавид Абдуллаев.

По его словам, в Азербайджане планируется предпринять шаги по внедрению технологии блокчейн: "В стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы первоначально предполагается исследовать внедрение технологии блокчейн (смарт-контрактов) на страховом рынке".

По словам Абдуллаева, также запланирована работа по внедрению технологии блокчейн в других сферах экономики страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta sahəsində blokçeyn texnologiyalarının tətbiqi planlaşdırılır

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