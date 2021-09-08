В Азербайджане объявлена новая стипендиальная программа

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана объявляет стипендиальную программу, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана объявляет стипендиальную программу, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Цель проекта - ускорить подготовку кадров в различных сферах информационных технологий, устранить существующие недостатки в этих областях и внести свой вклад в развитие этих направлений в стране.

Стипендиальная программа будет открыта для учащихся 6-11 классов, студентов и выпускников высших учебных заведений, которые хотят повысить свои знания и навыки, стать обладателем профессии в соответствующих областях информационных технологий (облачные решения, облачное администрирование, большие данные, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн и т.д.), развить личные качества (предпринимательство, коммуникация, ведение переговоров и т.д.) для применения этих знаний и навыков, а также для всех, кто хочет освоить новую профессию или углубить свои знания. Плата за обучение для участников курсов, которые начнутся в октябре, будет оплачиваться министерством.

Программа будет реализована в рамках образовательного проекта Code and More, учрежденного МТСВТ в партнерстве со стартапом Whelp на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, в проекте в качестве образовательных партнеров принимают участие Tech Academy, Израильско-азербайджанский учебный центр, Центр применения и обучения ИКТ (İKT LAB), в качестве коммуникационного партнера - Фонд молодежи.

Для участия в стипендиальной программе необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно пройти по этой ССЫЛКЕ и заполнить соответствующую форму.

Отметим, что количество мест на программу ограничено. По этой причине кандидатам рекомендуется поторопиться с регистрацией.