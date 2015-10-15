В Азербайджане объемы электронной розничной торговли выросли в 2 раза

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы объемы электронной розничной торговли за январь-сентябрь текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за 9 месяцев текущего года объемы электронной розничной торговли составили 9,3 млн. манатов, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Население приобрело в онлайн-режиме 92,2% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,8% - индивидуальных предпринимателей. Непродовольственные товары составили 96,4% оборота рынка электронной торговли.