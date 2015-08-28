В Азербайджане истекает срок лицензии двух мобильных операторов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В этом году истекает срок лицензии, выданной для деятельности двух ведущих мобильных операторов Азербайджана - компаний Bakcell и Azercell. В настоящее время вопрос по продлению срока лицензий находится в центре внимания министерства связи и высоких технологий, регулирующей деятельность в этой области. Как сообщает Report, об этом заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

Министр отметил, что недавно министерство провело тестирование во всех мобильных и стационарных операторах связи: "Им даны соответствующие рекомендации по устранению существующих недостатков. Целью этому является повышение качества обслуживания мобильных и стационарных операторов".

А.Аббасов также отметил, что будут учтены существующие недостатки и результаты тестов, проведенных с целью продления срока лицензий.