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    В Азербайджане истекает срок лицензии двух мобильных операторов

    Министерство связи и высоких технологий держит данный вопрос в центре внимания

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В этом году истекает срок лицензии, выданной для деятельности двух ведущих мобильных операторов Азербайджана - компаний Bakcell и Azercell. В настоящее время вопрос по продлению срока лицензий находится в центре внимания министерства связи и высоких технологий, регулирующей деятельность в этой области. Как сообщает Report, об этом заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов. 

    Министр отметил, что недавно министерство провело тестирование во всех мобильных и стационарных операторах связи: "Им даны соответствующие рекомендации по устранению существующих недостатков. Целью этому является повышение качества обслуживания мобильных и стационарных операторов". 

    А.Аббасов также отметил, что будут учтены существующие недостатки и результаты тестов, проведенных с целью продления срока лицензий.   

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