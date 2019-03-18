В Азербайджане госструктуры объединятся в единую цифровую платформу

В Азербайджане ведутся работы по созданию "правительственного облака", разрабатывается концепция. Документ находится на стадии подписания.

Об этом сообщил Report заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в качестве платформы используются облачные технологии, тем самым сокращаются технологические затраты госструктур: "Расходы и необходимость в обучении специалистов снижаются. Идет процесс централизации информационных систем госструктур на единой платформе. Сегодня дата-центр обслуживает как государственный, так и частный сектор".