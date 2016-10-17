Unibank Mobile имеет наибольшее количество пользователей

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Исследование, проведенное среди мобильных приложений банков, показало, что Unibank Mobile является самым скачиваемым приложением в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, количество пользователей приложения превысило 23 тыс. человек. Среди пользователей более популярным является приложение, предназначенное для платформы Android.

Согласно исследованию, проведенному компанией Deloitte&ToucheLLC, приложение Unibank Mobile было признанно одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ. Выбор банков для данного отчета, который осуществлялся на основе экспресс-анализа мобильных приложений, проведенного сотрудниками локальных офисов Deloitte, показал, что именно Unibank Mobile является самым передовым мобильным приложением Азербайджана. Данным исследованием было доказано, что приложение Unibank Mobile не уступает лучшей пятерке российских банковских приложений.

По мнению экспертов Deloitte, интерфейс, функционал и навигация приложения сравнима лишь с самым лучшим российским банковским приложением Тинькофф Банк, которое уже на протяжении 5 лет занимает лидирующую позицию в России. А по некоторым предоставляемым клиентам возможностям превосходит даже и это банковское приложение.

В исследовании отмечается, что по своим возможностям и количеству пользователей Unibank Mobile является лидером на рынке Азербайджана.

Отметим, что на начальном этапе Unibank заинтересован в привлечении к использованию приложения 25-30% своих клиентов. В дальнейшем целью является достижение отметки в 90-95% клиентов.