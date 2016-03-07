Умер изобретатель электронной почты

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На 75-м году жизни скончался программист из США Рэй Томлинсон, которому приписывают изобретение электронной почты, сообщает Би-би-си. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Томлинсон отправил первое письмо с одного компьютера на другой в 1971 году. Это произошло, когда он работал в компании Bolt, Beranek and Newman (BBN), которая занималась созданием ранней версии интернета, известной как Arpanet.

Именно Томлинсон также предложил использовать символ @ (at-sign) для обозначения принадлежности почтовых адресов определенным системам.

Сам Томлинсон рассказывал, что не мог вспомнить, что именно было написано в первых электронных письмах, отмечая, что это были бессмысленные строки, которые "совершенно не запоминаются". "Эти тестовые сообщения были совершенно незапоминающимися, поэтому я их не помню. Скорее всего, первое сообщение было QWERTYUIOP или нечто подобное", — вспоминает его ранние заявления The Telegraph.