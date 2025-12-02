Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправление

ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и государственное управление.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB).

По его словам, основная цель упомянутой платформы - играть координирующую роль для государственных организаций, ASAN Xidmət, а также для частного сектора и исследовательских строительных центров, научных лабораторий и ученых, создать единое пространство для согласования их деятельности:

"Через эту платформу каждая организация озвучит свои проблемы и вызовы. А инноваторы, стартаперы и научно-исследовательские центры предложат решения, соответствующие этим вызовам. Это новая платформа, система, и я думаю, что она косвенно внесет свой вклад как в нашу экономику, так и в науку и государственное управление".