Ученые определили, с чего начать "большую уборку" на орбите Земли

Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета

Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Владимира Асланова. Авторы публикации считают, что устранение изученных ими "мусорных" объектов — приоритетная задача в освоении космоса, которая может быть реализована уже в ближайшие годы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Отработанные элементы космической техники сегодня либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Однако, на удобных для использования орбитах, как сообщают ученые, по-прежнему находятся около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, движущихся со скоростью до 15 км в секунду. Столкновения таких объектов друг с другом и с действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы.

Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем. Для решения этой проблемы в новом исследовании свои усилия объединили девятнадцать экспертов из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции.

"Мы совместили в своей работе одиннадцать различных методов оценки опасности "мусорных" космических объектов, выделив четыре основных фактора: масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете", — рассказал один из авторов работы, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Ученые выяснили, что 37 из 50 наиболее опасных объектов имеют массу свыше двух тонн, а около 80 процентов такого мусора — корпусы ракет на низких околоземных орбитах. Для исключения риска столкновения основную часть этих объектов, по мнению ученых, необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров.