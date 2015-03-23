У пользователей iPhone не будет запрашиваться пароль при скачивании приложений

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Apple выпустила 3-ю бета-версию iOS 8.3, в которой собирается облегчить работу пользователей iPhone.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт 9to5mac, у пользователей iPhone не будет запрашиваться пароль при скачивании бесплатных приложений и содержимого iTunes в магазине App Store.

Если ранее перед каждым скачиванием приложений App Store требовал с пользователей пароль либо Touch ID, то в новой версии после настроек они смогут бесплатно скачивать нужные приложения. Пока что эта функция находится в разработке, поэтому не сдана в окончательное пользование . В зависимости от реакции пользователей, в последнюю версию будут вноситься изменения.