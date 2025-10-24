Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

В ближайшее время может быть учреждена региональная метрологическая организация тюркских государств - TurkMET.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран ОТГ в Баку.

По его словам, подготовительная работа уже ведется и страны–члены организации представили свои предложения по уставу TurkMET.

"Мы ожидаем его подписания в ближайшем будущем. Параллельно по инициативе Кыргызстана подготовлен Меморандума о взаимопонимании между органами стандартизации государств-членов ОТГ. Этот документ станет важной вехой в укреплении институционального сотрудничества, взаимном признании и гармонизации стандартов в тюркском регионе", - отметил Омуралиев.

Он также подчеркнул, что тюркские страны активно развивают сотрудничество в области космических технологий - от участия в проекте CubeSat и обучающих программах Турции до работы Азербайджана над созданием правовой базы для партнерства.