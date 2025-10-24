Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    • 24 октября, 2025
    • 13:28
    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    В ближайшее время может быть учреждена региональная метрологическая организация тюркских государств - TurkMET.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран ОТГ в Баку.

    По его словам, подготовительная работа уже ведется и страны–члены организации представили свои предложения по уставу TurkMET.

    "Мы ожидаем его подписания в ближайшем будущем. Параллельно по инициативе Кыргызстана подготовлен Меморандума о взаимопонимании между органами стандартизации государств-членов ОТГ. Этот документ станет важной вехой в укреплении институционального сотрудничества, взаимном признании и гармонизации стандартов в тюркском регионе", - отметил Омуралиев.

    Он также подчеркнул, что тюркские страны активно развивают сотрудничество в области космических технологий - от участия в проекте CubeSat и обучающих программах Турции до работы Азербайджана над созданием правовой базы для партнерства.

    ОТГ Кубанычбек Омуралиев TurkMET сотрудничество
    Türk dövlətlərinin regional metrologiya təşkilatının yaradılması təklif olunur

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

