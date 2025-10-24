Türk dövlətlərinin regional metrologiya təşkilatının yaradılması təklif olunur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Yaxın gələcəkdə türk dövlətlərinin regional metrologiya təşkilatının - TurkMET-in yaradılması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci Toplantısında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə hazırlıq işləri gedir: "Üzv dövlətlər TurkMET-in nizamnaməsi ilə bağlı təkliflərini paylaşıblar və yaxın gələcəkdə onun imzalanmasını gözləyirik. Paralel olaraq, Qırğız Respublikasının təşəbbüsü ilə TDT üzv dövlətlərinin standartlaşdırma qurumları arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu hazırlanıb və bütün üzv dövlətlərin konstruktiv iştirakı sayəsində demək olar ki, tamamlanıb. Bu sənəd türk regionunda institusional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı tanınmanın təşviqi və standartların harmonizasiyasının irəliləməsində mühüm bir dönüş nöqtəsidir".

    K. Ömüralıyev bildirib ki, türk dövlətləri həmçinin kosmik texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıqda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edirlər - "CubeSat" layihəsindən və Türkiyənin təlim proqramlarından tutmuş Azərbaycanın əməkdaşlıq üçün hüquqi baza üzərində işinə qədər.

    "Bu yay İzmirdə, daha əvvəl isə iki dəfə Bursada keçirilmiş Türkiyə Kosmik Tədqiqatlar Akademiyası, elmi mübadilənin növbəti nəsli necə ilhamlandıra biləcəyini nümayiş etdirir", - TDT-nın Baş katibi vurğulayıb.

