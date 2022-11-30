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Twitter прекратил борьбу с распространением дезинформации о коронавирусе

Twitter прекратил борьбу с распространением дезинформации о коронавирусе Американская компания Twitter свернула меры по борьбе с распространением в одноименной социальной сети дезинформации относительно нового коронавируса.
ИКТ
30 ноября 2022 г. 02:18
Twitter прекратил борьбу с распространением дезинформации о коронавирусе

Американская компания Twitter свернула меры по борьбе с распространением в одноименной социальной сети дезинформации относительно нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте компании.

"Начиная с 23 ноября Twitter прекратила принимать меры в рамках борьбы с распространением дезинформации касательно COVID-19", - указывается в заявлении компании, которую ранее приобрел за $44 млрд предприниматель Илон Маск.

Напомним, что в марте 2020 года для пользователей платформы вступил в силу свод правил, призванных свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения и способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке “Twitter” koronavirusla bağlı dezinformasiyanın yayılmasına qarşı mübarizəni dayandırıb

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