Twitter будет удалять изображения людей, опубликованные без их согласия

Пользователи Twitter теперь смогут сообщать администрации социальной сети о публикации фотографий и видео с людьми, размещенных без их на то согласия, чтобы она могла удалить такие медиафайлы.

Пользователи Twitter теперь смогут сообщать администрации социальной сети о публикации фотографий и видео с людьми, размещенных без их на то согласия, чтобы она могла удалить такие медиафайлы.

Как передает Report, об этом говорится в официальном блоге компании.

"Когда мы получим уведомление от изображенных лиц, или официального представителя, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это удалим", - сказано в сообщении.

При этом Twitter отмечает, что нововведение не распространяется на материалы, в которых фигурируют общественные деятели, если сообщение размещено с сопроводительным текстом в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

Компания также заверила, что всегда будет стараться оценить контекст, с которым связан опубликованный материал, и учитывать, в том числе, являлся ли материал общедоступным и освещался ли в СМИ.