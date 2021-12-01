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Twitter будет удалять изображения людей, опубликованные без их согласия

Twitter будет удалять изображения людей, опубликованные без их согласия Пользователи Twitter теперь смогут сообщать администрации социальной сети о публикации фотографий и видео с людьми, размещенных без их на то согласия, чтобы она могла удалить такие медиафайлы.
ИКТ
1 декабря 2021 г. 05:48
Twitter будет удалять изображения людей, опубликованные без их согласия

Пользователи Twitter теперь смогут сообщать администрации социальной сети о публикации фотографий и видео с людьми, размещенных без их на то согласия, чтобы она могла удалить такие медиафайлы.

Как передает Report, об этом говорится в официальном блоге компании.

"Когда мы получим уведомление от изображенных лиц, или официального представителя, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это удалим", - сказано в сообщении.

При этом Twitter отмечает, что нововведение не распространяется на материалы, в которых фигурируют общественные деятели, если сообщение размещено с сопроводительным текстом в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

Компания также заверила, что всегда будет стараться оценить контекст, с которым связан опубликованный материал, и учитывать, в том числе, являлся ли материал общедоступным и освещался ли в СМИ.

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