Турецкая компания создаст для SOCAR сеть мобильной связи на полуострове Алиага

Крупнейший оператор мобильной связи Турции Turkcell и дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Turkey запустили новый проект.

Крупнейший оператор мобильной связи Турции Turkcell и дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Turkey запустили новый проект.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил заместитель директора Turkcell по кооперативным продажам Джейхун Озата.

В рамках проекта, разработанного специально для полуострова Алиага, одного из крупнейших инвестиционных регионов в Турции, компания создаст для SOCAR Turkey сеть мобильной связи.

"Таким образом, SOCAR Turkey и Turkcell запустили новшеский для энергетического сектора проект", - сказал Озата.

Отметим, что полуостров, в котором расположены важные дочерние компании SOCAR Turkey, такие как нефтеперерабатывающий завод STAR и Petkim также известен как первый особый промышленный район Турции.