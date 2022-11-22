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Турецкая компания создаст для SOCAR сеть мобильной связи на полуострове Алиага

Турецкая компания создаст для SOCAR сеть мобильной связи на полуострове Алиага Крупнейший оператор мобильной связи Турции Turkcell и дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Turkey запустили новый проект.
ИКТ
22 ноября 2022 г. 16:18
Турецкая компания создаст для SOCAR сеть мобильной связи на полуострове Алиага

Крупнейший оператор мобильной связи Турции Turkcell и дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Turkey запустили новый проект.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил заместитель директора Turkcell по кооперативным продажам Джейхун Озата.

В рамках проекта, разработанного специально для полуострова Алиага, одного из крупнейших инвестиционных регионов в Турции, компания создаст для SOCAR Turkey сеть мобильной связи.

"Таким образом, SOCAR Turkey и Turkcell запустили новшеский для энергетического сектора проект", - сказал Озата.

Отметим, что полуостров, в котором расположены важные дочерние компании SOCAR Turkey, такие как нефтеперерабатывающий завод STAR и Petkim также известен как первый особый промышленный район Турции.

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Версия на английском языке ФотоTurkish company to create mobile communication network in Aliaga for SOCAR
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə şirkəti SOCAR üçün Əliağada mobil rabitə şəbəkəsi yaradacaq

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