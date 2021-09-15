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Trend Micro: Атаки программ-вымогателей на банки выросли в 14 раз

Trend Micro: Атаки программ-вымогателей на банки выросли в 14 раз Ряд атак программ-вымогателей также произошел в Азербайджане
ИКТ
15 сентября 2021 г. 22:08
Trend Micro: Атаки программ-вымогателей на банки выросли в 14 раз

Число атак программ-вымогателей во всем мире в первой половине 2021 года составило 7,3 млн случаев, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Trend Micro "Атаки со всех сторон: обзор угроз кибербезопасности в первой половине 2021 года".

Несмотря на сокращение случаев атак, аналитики компании считают, что программы-вымогатели остаются главной угрозой, потому что киберпреступники продолжают охоту на крупные компании и знаменитостей.

Согласно отчету, наибольший рост атак во всем мире пришелся на банковский сектор - рост по сравнению с первой половиной 2020 года на 1 318%.

По данным компании, ряд инцидентов также произошел в Азербайджане. Так, например, в начале года была организована кампания, нацеленная на организации в Азербайджане, Саудовской Аравии, Израиле и ОАЭ. В числе прочего атаки совершались и на предприятия в сферах туризма и образования. Вымогатели отправляли письма с линками, кликнув на которые скачивался зараженный файл с инструментами, способными делать скриншоты, загружать или выгружать файлы с компьютера.

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