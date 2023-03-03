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TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые

TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые TikTok с начала 2023 года заработал на прямых продажах в приложении на $205 млн больше, чем Facebook, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Snapchat.
ИКТ
3 марта 2023 г. 21:17
TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые

TikTok с начала 2023 года заработал на прямых продажах в приложении на $205 млн больше, чем Facebook, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Snapchat.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes.

Издание отмечает, что модель монетизации перечисленных, а также других аналогичных платформ значительно изменилась после введения корпорацией Apple в 2021 году возможности ограничивать на своих устройствах объем собираемой перечисленными сетями информации. В результате эффективность таргетированной рекламы снизилась, доходы от нее упали и этим платформам пришлось искать другие источники прибыли. Выходом из ситуации стало наращивание продаж внутри приложений, прежде всего, эксклюзивных услуг, премиальных статусов и дополнительных возможностей для пользователей.

Forbes подчеркивает, что переход на прямые продажи в качестве источника дохода находится на ранней стадии, пока еще они по своим объемам в разы уступают доходам от рекламы. Meta, например, только начинает осваивать такой инструмент, проводя эксперименты с платной верификацией, Twitter также обратился к этой сфере только прошлой осенью. TikTok развивает это направление уже около двух лет, чем объясняется его лидерство. Используемые TikTok модели монетизации могут стать магистральным путем развития индустрии в ближайшие годы, полагает Forbes.

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