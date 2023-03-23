В прошлом году замедлились темпы роста мирового рынка телеком-оборудования

По оценкам аналитической компании Dell’Oro Group, глобальный рынок телекоммуникационного оборудования в денежном выражении в 2022 году вырос на 3 %.

По оценкам аналитической компании Dell’Oro Group, глобальный рынок телекоммуникационного оборудования в денежном выражении в 2022 году вырос на 3 %.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в 2021-м продажи поднялись в годовом исчислении приблизительно на 8 %.

Аналитики указывают на несколько факторов, повлиявших на снижение темпов роста. Это, в частности, укрепление курса доллара по отношению к другим валютам и проблемы с поставками в первой половине 2022 года.

В Китае продажи поднялись примерно на 4 %, тогда как рост выручки от поставок телекоммуникационного оборудования во всех других регионах вместе взятых составил 3 %. Динамика продаж у ведущих поставщиков оставалась относительно стабильной в 2022 году. Nokia, Ericsson и Huawei были тремя ведущими поставщиками вне КНР в 2022 году, на долю которых пришлось 20 %, 18 % и 18 % поставок соответственно.