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Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные по теме несогласованных акций в России.
ИКТ
6 февраля 2021 г. 02:44
Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные по теме несогласованных акций в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров", - говорится в заявлении Дурова в его Telegram-канале.

Основатель Telegram добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию.

"В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS - оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", - добавляется в заявлении Дурова.

Он также призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных людей.

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