SWIFT запустила сервис мгновенных глобальных платежей

SWIFT запустила новый сервис по доставке мгновенных глобальных платежей с интеграцией технологии совершения трансграничных платежей в режиме реального времени (gpi).

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«С помощью технологии gpi и систем внутренних платежей, работающих в режиме реального времени, SWIFT и банки, подключенные к gpi, дополнят трансграничные платежи возможностью предварительной оплаты комиссии и прозрачностью валютных операций, тем самым делая мгновенные трансграничные платежи доступными и распространенными по всему миру», — говорится в сообщении.

Усовершенствования повысят скорость и прозрачность трансграничных платежей на внутренних рынках. Сервис будет доступен для всех типов конечных клиентов банков. Все они получат скорость и прозрачность комиссий при платежах.