Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн
Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млнСтоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла 2,5 млн долларов США.
Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до 2 млн долларов США, однако теперь Эстави ответил и поднял ставку на 500 тыс долларов США.
Отметим, что по завершении торгов Дорси как оригинальный создатель твита получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциону. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, создатель твита - 10% и 2,5% остаются у Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.