Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн

Стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла 2,5 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукциона.

Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до 2 млн долларов США, однако теперь Эстави ответил и поднял ставку на 500 тыс долларов США.

Отметим, что по завершении торгов Дорси как оригинальный создатель твита получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциону. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, создатель твита - 10% и 2,5% остаются у Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.

just setting up my twttr