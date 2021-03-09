О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн

Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн Стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла 2,5 млн долларов США.
ИКТ
9 марта 2021 г. 07:59
Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн

Стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла 2,5 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукциона.

Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до 2 млн долларов США, однако теперь Эстави ответил и поднял ставку на 500 тыс долларов США.

Отметим, что по завершении торгов Дорси как оригинальный создатель твита получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциону. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, создатель твита - 10% и 2,5% остаются у Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане отмечают Йел чершенбеси
В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"
9 марта 2021 г. 00:14
Праздничный облик Баку в Международный женский день
ФотоПраздничный облик Баку в Международный женский день
8 марта 2021 г. 17:53
Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами
Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами
8 марта 2021 г. 10:16
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi