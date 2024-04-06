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Startup Forum 2024 запомнился интересными детскими проектами

Startup Forum 2024 запомнился интересными детскими проектами На Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, были представлены различные интересные проекты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.
ИКТ
6 апреля 2024 г. 15:31
Startup Forum 2024 запомнился интересными детскими проектами

На Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, были представлены различные интересные проекты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Как сообщает Report, проекты, представленные 17 командами, были с интересом встречены жюри и гостями.

Первый представленный проект Sketchio — стартап, превращающий детские рисунки в игрушки. Sketchio сначала преобразует эскизы в 3D-изображения, затем на их основе изготавливаются игрушки.

Проект Lumeni представляет собой бренд очистителей воздуха для автомобилей. Благодаря запоминающемуся и привлекательному дизайну он похож на люксовый аромат для автомобилей.

Проект Explore Azerbaijan – это стартап, предусматривающий интересное путешествие к культуре и наследию Азербайджана.

Один из интересных проектов Dill Buzz направлен на то, чтобы сделать популярные зарубежные детские шоу, мультфильмы или анимацию более доступными для детей путем перевода их на азербайджанский язык и распространения на медиаплатформах.

Проект Cashy призывает подростков откладывать деньги на свои будущие цели и мечты, планирует их финансовые сбережения. Планирование включает в себя целевые конверты, мотивационные цитаты, финансовые советы и возможности отслеживания расходов.

Special "Me" - это проект, целью которого является создание для детей задач, способствующих их личностному развитию.

Flash Skateboard - проект, специализирующийся на производстве уникальных скейтбордов ручной работы.

Khari Touch - дезинфицирующее средство для рук в восточном стиле местного производства, напоминающее запах цветка харыбюльбюль, произрастающего в Карабахе.

Imagicubes – это игра, целью которой является развитие воображения и способности рассказывать истории. Проект учит создавать и рассказывать истории за ограниченное время, основываясь на сочетании различных деталей истории.

Chaykhor поддерживает женщин-предпринимателей, живущих в сельской местности, в получении устойчивого дохода за счет продажи чая и меда, а также поощряет использование местных продуктов.

Проект Connect & Care - это карточная игра заставляющая задуматься родителей и детей, направленная на укрепление внутрисемейных отношений, поощрение открытого общения и эффективное увеличение времени, проведенного вместе.

Проект Memory book создает возможности для увековечения самых памятных моментов путешествия.

LinguaPlay - это инновационный инструмент для изучения языка, предназначенный для азербайджаноязычных детей и направленный на эффективное изучение новых языков.

Cultstick - это коллекция стикеров на одежду, обувь, аксессуары и личные вещи, которые в основном посвящены азербайджанской культуре - кино, музыке, истории, еде, архитектуре, литературе и многому другому. Этот проект вдохновлен азербайджанской культурой.

Az-Bathty - это СПА-салон и набор для ухода за кожей, изготовленный из натуральных местных продуктов и направленный на продвижение культуры хамама.

Ecoleaf подразумевает изготовление тетрадей из специальной бумаги.

Meyvali - это проект, ориентированный на выращивание фруктовых деревьев, целью которого является предоставление уникальных подарков. У каждого дерева есть сертификат, в котором указаны данные владельца и точное местоположение дерева. Эту информацию можно найти на Google Maps. С этих деревьев собирают плоды и отправляют их владельцам.

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Версия на английском языке ФотоStartup Forum 2024 remembered for amazing children's projects
Версия на азербайджанском языке Фото"Startap Forumu-2024" uşaqların maraqlı layihələri ilə yadda qalıb

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