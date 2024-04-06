Startup Forum 2024 запомнился интересными детскими проектами

На Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, были представлены различные интересные проекты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

На Startup Forum 2024, организованном Miniboss Business School Baku при поддержке Kapital Bank, были представлены различные интересные проекты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Как сообщает Report, проекты, представленные 17 командами, были с интересом встречены жюри и гостями.

Первый представленный проект Sketchio — стартап, превращающий детские рисунки в игрушки. Sketchio сначала преобразует эскизы в 3D-изображения, затем на их основе изготавливаются игрушки.

Проект Lumeni представляет собой бренд очистителей воздуха для автомобилей. Благодаря запоминающемуся и привлекательному дизайну он похож на люксовый аромат для автомобилей.

Проект Explore Azerbaijan – это стартап, предусматривающий интересное путешествие к культуре и наследию Азербайджана.

Один из интересных проектов Dill Buzz направлен на то, чтобы сделать популярные зарубежные детские шоу, мультфильмы или анимацию более доступными для детей путем перевода их на азербайджанский язык и распространения на медиаплатформах.

Проект Cashy призывает подростков откладывать деньги на свои будущие цели и мечты, планирует их финансовые сбережения. Планирование включает в себя целевые конверты, мотивационные цитаты, финансовые советы и возможности отслеживания расходов.

Special "Me" - это проект, целью которого является создание для детей задач, способствующих их личностному развитию.

Flash Skateboard - проект, специализирующийся на производстве уникальных скейтбордов ручной работы.

Khari Touch - дезинфицирующее средство для рук в восточном стиле местного производства, напоминающее запах цветка харыбюльбюль, произрастающего в Карабахе.

Imagicubes – это игра, целью которой является развитие воображения и способности рассказывать истории. Проект учит создавать и рассказывать истории за ограниченное время, основываясь на сочетании различных деталей истории.

Chaykhor поддерживает женщин-предпринимателей, живущих в сельской местности, в получении устойчивого дохода за счет продажи чая и меда, а также поощряет использование местных продуктов.

Проект Connect & Care - это карточная игра заставляющая задуматься родителей и детей, направленная на укрепление внутрисемейных отношений, поощрение открытого общения и эффективное увеличение времени, проведенного вместе.

Проект Memory book создает возможности для увековечения самых памятных моментов путешествия.

LinguaPlay - это инновационный инструмент для изучения языка, предназначенный для азербайджаноязычных детей и направленный на эффективное изучение новых языков.

Cultstick - это коллекция стикеров на одежду, обувь, аксессуары и личные вещи, которые в основном посвящены азербайджанской культуре - кино, музыке, истории, еде, архитектуре, литературе и многому другому. Этот проект вдохновлен азербайджанской культурой.

Az-Bathty - это СПА-салон и набор для ухода за кожей, изготовленный из натуральных местных продуктов и направленный на продвижение культуры хамама.

Ecoleaf подразумевает изготовление тетрадей из специальной бумаги.

Meyvali - это проект, ориентированный на выращивание фруктовых деревьев, целью которого является предоставление уникальных подарков. У каждого дерева есть сертификат, в котором указаны данные владельца и точное местоположение дерева. Эту информацию можно найти на Google Maps. С этих деревьев собирают плоды и отправляют их владельцам.