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Стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku

Стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku.
ИКТ
26 мая 2022 г. 17:16
Стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, в саммите принимают участие 50 стартапов из 8 стран, включая Азербайджан.

Среди участников 9 стартапов предлагают решения в сфере образования, 5 - в сфере финансовых технологий, 2 - в сфере здравоохранения, 7 - в категории "Умный город", 2 - в транспорте и логистике, 2 - в сфере инфраструктуры и безопасности, 3 в развлекательной сфере и т.д.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, был предоставлен один месяц профессиональной менторской поддержки. Саммит предоставил возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Take Off Baku” beynəlxalq startap sammiti işə başlayıb

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