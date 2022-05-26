Стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku.

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, в саммите принимают участие 50 стартапов из 8 стран, включая Азербайджан.

Среди участников 9 стартапов предлагают решения в сфере образования, 5 - в сфере финансовых технологий, 2 - в сфере здравоохранения, 7 - в категории "Умный город", 2 - в транспорте и логистике, 2 - в сфере инфраструктуры и безопасности, 3 в развлекательной сфере и т.д.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, был предоставлен один месяц профессиональной менторской поддержки. Саммит предоставил возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.