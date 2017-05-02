Стали известны общественные места в Баку с бесплатным доступом в интернет

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В период проведения IV Игр исламской солидарности в Баку в "Белом городе", сквере Сахиль и парке Центра Гейдара Алиева будет обеспечен бесплатный доступ в интернет.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства транспорта, связи и высоких технологий.

По инициативе министерства сеть "Общественный интернет" Производственного объединения Baktelecom также будет активна на некоторых территориях до Игр исламской солидарности, говорится в информации.

Отмечается, что территория охвата проекта под названием Baku loves you расширяется, проводятся работы по усовершенствованию: "Интернетом можно будет воспользоваться, выбрав сеть Baktelecom на мобильном телефоне, ноутбуке, планшете и других портативных устройствах, и зарегистрировавшись, введя мобильный номер".