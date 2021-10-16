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США заплатили хакерам-вымогателям за полгода более полмиллиарда долларов

США заплатили хакерам-вымогателям за полгода более полмиллиарда долларов За январь-июнь текущего 2021 года власти Соединенных Штатов выплатили хакерам, совершавшим атаки при помощи вирусов-вымогателей, 590 миллионов долларов США.
ИКТ
16 октября 2021 г. 13:31
США заплатили хакерам-вымогателям за полгода более полмиллиарда долларов
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За январь-июнь текущего 2021 года власти Соединенных Штатов выплатили хакерам, совершавшим атаки при помощи вирусов-вымогателей, 590 миллионов долларов США.

Как передает Report, об этом пишет AFP со ссылкой на отчет Минфина США. Это на 42% больше, чем все такого рода выплаты за прошлый 2020 год.

Министерство не приводит число пострадавших компаний от действий киберпреступников.

Отмечается при этом, что совершенные злоумышленниками компьютерные атаки включают в том числе взломы сетей компаний либо шифрование информации с последующим требованием выкупа. Чаще всего преступники требуют отплату в криптовалюте.

Американские следователи проверили свыше 150 онлайн-кошельков для криптовалюты и обнаружили транзакции на сумму порядка 5,2 миллиарда долларов США. Эти деньги могли адресоваться хакерам.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ hökuməti hakerlərə külli miqdarda vəsait ödəyib

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