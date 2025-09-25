Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Специальная акция со скидкой для новых абонентов от CityNet

    Ведущий интернет-провайдер страны "CityNet" запускает специальную акцию со скидкой для новых абонентов. В рамках акции пользователи, оформившие подписку через сайт www.citynet.az, смогут воспользоваться скидкой 25% в течение первых трёх месяцев. Например, новые абоненты "CityNet" могут подключиться к высокоскоростному тарифу "Fiber100", заплатив всего 18,75 AZN в месяц вместо 25 AZN.

    Стоит отметить, что помимо высокоскоростного интернета, "CityNet" предлагает эксклюзивные телевизионные сервисы. С помощью "CityNet TV" пользователи могут смотреть популярные каналы, такие как "Digiturk", "BluTV", "Setanta Sports", "Dizi Channel" и "FilmBox", а также с лёгкостью использовать приложения "YouTube", "Netflix", "Amazon Prime" и "Spotify".

    Ознакомиться с тарифами, предлагаемыми в рамках акции, и для подключения можете перейти на сайт www.citynet.az или обратиться в службу поддержки "CityNet" по номеру *1177 для получения подробной информации.

    Ведущий интернет-провайдер Азербайджана "CityNet", (торговая марка принадлежит ООО "Uninet"), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. "CityNet" имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО "Uninet" входит в состав "Azerconnect Group", которая является частью "NEQSOL Holding" - группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.

    "CityNet"dən yeni abunəçilərə xüsusi endirim kampaniyası
    Special discount campaign for new subscribers from CityNet

