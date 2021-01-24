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SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.
ИКТ
24 января 2021 г. 20:24
SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:00 по времени Восточного побережья США (19:00 - бакинское время).

Отмечается, что на борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. В их числе микроспутники. Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно применялся при запусках. Спутники будут выведены на околоземную орбиту приблизительно через час после старта.

SpaceX намерена в автоматическом режиме посадить на платформу в Атлантическом океане первую ступень ракеты-носителя.

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