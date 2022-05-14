SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с очередной партией из нескольких десятков спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с очередной партией из нескольких десятков спутников Starlink.

Как передает Report, об этом прямую трансляцию с места запуска вела американская компания SpaceX.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг в американском штате Калифорния был осуществлен в 15:09 по местному времени (02:09 - бакинское время). В общей сложности на околоземную орбиту в этот раз планируется вывести 53 спутника.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Запуск новых партий спутников происходит регулярно, последний состоялся 30 апреля. По имеющимся оценкам, на орбите сейчас находятся более 2,1 тысячи рабочих спутников Starlink, всего компания осуществила запуск 2,4 тысячи аппаратов.

Первоначально планировалось, что созвездие Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.